Том Харди сыграет во второй части "Венома"

Мировая премьера сиквела о симбиоте, вселившемся в обычного человека, должна состояться в начале октября 2020 года.

Компания Sony Pictures Entertainment снимет сиквел "Венома" с Томом Харди в главной роли. Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на продюсера Эми Паскаль.

По мнению Паскаль, Харди идеально подходит для продолжения кино о человеке, в которого вселилось существо-симбиот.

— Когда вы думаете о "Веноме", вы не можете представить никого, кроме Тома Харди, — заявила Паскаль.

Дата начала съёмок ещё не известна, однако на "Кинопоиске" сообщается, что мировая премьера сиквела состоится уже в начале октября 2020 года.

Отметим, что о планах создать вторую часть "Венома" стало известно ещё в начале года.