Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy

Останки людей поместят в специальные капсулы, которые упакуют в один из спутников.

Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек. Запуск пройдёт с космодрома во Флориде. Об этом сообщил Business Insider.

Прах поместят в стальные капсулы, которые упакуют в один из спутников, чтобы разместить в ракете. Такая услуга стоит 5 тысяч долларов. Организацией полёта занимается компания Celestis Memorial Spaceflights. Она уже отправляла в космос прах известных актёров, инженеров и астронавтов.

В СМИ пишут, что прах будет лежать рядом с атомными часами NASA Deep Space Atomic Clock, которые стоят миллионы долларов. С помощью этих часов происходит навигация устройств в космосе.

Отметим, в начале июня Лайф сообщал о процессе подготовки к запуску сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy к полёту.