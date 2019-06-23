По словам учёных, тюлени — единственные из млекопитающих, кто использует те же механизмы при копировании звуков, что и люди.

Шотландские учёные научили тюленей петь саундтрек из "Звёздных войн". Об этом сообщается на сайте MercuryNews.

Как отмечается, исследователи контролировали тюленей с рождения и следили, какие звуки они издавали сами, а какие повторяли. После этого учёные составляли единую мелодию и включали её для животных по несколько раз. Так проходило обучение.

Один из трёх млекопитающих оказался наиболее обучаемым и склонным к подражанию. Так, тюлень Золя смогла скопировать целых 10 нот саундтрека "Звёздных войн" и Twinkle, Twinkle, Little Star.

Исследователь Аманда Стэнсбери отмечает, что подражание не было идеальным, но результат всё равно довольно впечатляет. По словам учёных, тюлени — единственные из млекопитающих, кто использует те же механизмы при копировании звуков, что и люди.