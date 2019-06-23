Страны Совета Европы выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

Ряд стран Совета Европы выступил за принятие резолюции, которая открывает России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокса.

По его словам, речь идёт о принятии доклада члена парламента от Бельгии Петры Де Суттер. Кокс отметил, что документ отвечает всем регламентам ассамблеи и может быть принят в случае его поддержки со стороны делегаций.

Как сообщалось ранее, Совет Федерации и Государственная дума сформировали делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы, в её состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов.

Напомним, что в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы.