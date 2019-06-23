Климкин не исключил встречу Зеленского и Путина

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Фото © AP Photo / Efrem Lukatsky

Глава украинского МИД Павел Климкин допускает, что в будущем состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом дипломат заявил в интервью украинскому Пятому каналу.

Считаю, здорово, что эти визиты [в Брюссель, Париж и Берлин] именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным, — сказал он.

Между тем первые зарубежные поездки украинского лидера Климкин назвал разведкой боем.

Ранее депутат Верховной рады Михаил Поплавский заявил, что команда Зеленского занимается подготовкой его первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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