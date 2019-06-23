Требовать отставки чешского премьера на улицы Праги вышло 250 тысяч человек

Согласно статистическим данным, акция протеста стала самой массовой в стране за последние 30 лет.

Десятки тысяч человек приняли участие в митинге, который состоялся в центре Праги в воскресенье, 23 июня. Об этом сообщает "Интерфакс".

Участники акции призывали к отставке нескольких высокопоставленных чиновников, в частности, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой, которые обвиняются в растрате государственных субсидий.

Согласно предварительным данным, на улицы чешской столицы вышло порядка 250 тысяч человек. Таким образом, прошедший митинг стал самым массовым в стране за последние 30 лет.

Ранее Лайф писал, что в апреле этого года в нескольких городах Чешской Республики прошли демонстрации, участники которых требовали отставки Бабиша. При этом глава кабмина страны заявил, что полномочия слагать не намерен, а президент Чехии Милош Земан поддержал председателя правительства и сказал, что не снимет премьера с поста даже в случае предъявления ему официальных обвинений.