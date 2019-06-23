Трамп заявил о намерении продолжать переговоры по ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран хочет вести переговоры с Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью для NBC News.

— Не думаю, что им (Ирану. — Прим. Лайфа) нравится положение, в котором они находятся. Их экономика абсолютно разрушена, — отметил глава Белого дома.

При этом он отметил, что его не волнует, какого рода будет новая сделка и будет ли с ним беседовать президент или аятолла. По его словам, главное — чтобы в результате Тегеран не стал обладателем ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что не отменял приказ нанести удар по Ирану, а лишь приостановил его.

Напомним, Иран сбил американский разведывательный беспилотник. В Тегеране уверяют, что тот находился в воздушном пространстве страны. США же утверждают, что тот летел в 34 километрах от границы. Сообщалось, что Трамп уже одобрил удары по Ирану, но затем передумал.