Депутат Рады обвинил Зеленского в "коррупции высшего уровня"

Парламентарий не обошёл стороной и заявление о возможном переносе столицы страны, назвав всё это анекдотом.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" обвинил Владимира Зеленского в "коррупции высшего уровня" из-за возможного переноса Администрации президента страны.

— "Администрацию президента перенесём в Украинский дом, из бюджета ничего не возьмём, мне помогут бизнесмены". Ребята, так это коррупция высшего уровня, когда президент свою администрацию перевозит за чей-то счёт, — заявил Рабинович.

Парламентарий не обошёл стороной и ситуацию с заявлением о возможном переносе столицы страны, назвав всё это анекдотом.

— Люди добрые, я не против устраивать из страны "95 квартал", но что мы кушать в конце этого будем?! — добавил Рабинович.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном переезде своей администрации. Одним из мест, где в будущем она может расположиться, называется бывший музей Ленина.