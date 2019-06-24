МИД Ирана: Решение о сокращении СВПД необратимо

Сокращение Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не будет иметь обратного действия до выполнения требований Тегерана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя главы иранского МИД Аббаса Аракчи.

— Европейские страны, подписавшие СВПД, не имеют достаточно воли и желания, чтобы спасти этот договор, — заметил Аракчи, добавив, что решение Ирана сократить некоторые обязательства по СВПД "является национальным решением, и оно останется необратимым", пока условия Тегерана не будут выполнены.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки, после чего президент Ирана Хасан Рухани сообщил об аналогичных намерениях в том же месяце, но годом позже.