Бриг под алыми парусами прошёл по Неве под залпы фейерверков — видео

Бриг "Россия" под алыми парусами прошёл по акватории Невы в Санкт-Петербурге в честь главного праздника выпускников.
На кадрах видно, как появление символа "Алых парусов" сопровождается масштабным пиротехническим шоу и восторженными криками собравшейся аудитории.
Отметим, что бриг пройдёт по традиционному маршруту — от Троицкого моста вдоль Дворцовой набережной до стрелки Васильевского острова.
Напомним, в Санкт-Петербурге проходит ежегодный праздник выпускников "Алые паруса". На берегах Невы собралось более 700 тысяч человек. Лайф вёл прямую трансляцию с места событий.
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