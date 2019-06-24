ВЦИОМ: Половина россиян не поддерживает сокращение рабочей недели

По данным опроса ВЦИОМа, почти половина россиян негативно относится к сокращению рабочей недели.

Как уточняется, 48% опрошенных поддержали идею о четырёхдневной рабочей неделе, ещё 29% признались, что положительно отнеслись бы к такому переходу, 17% респондентов отметили, что им всё равно. Ещё 6% затруднились дать ответ на поставленный вопрос.

Как отмечают исследователи, большинство сторонников сокращения рабочей недели проживают в Москве и Санкт-Петербурге (36%), других городах-миллионниках (34%), также среди них много граждан 25–34 лет (39%).

Отрицательно к подобной перспективе относятся жители небольших населённых пунктов в 100–500 человек (52%), 500–950 человек (50%) и опрошенные в возрасте от 60 лет (20%).

— Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоёв населения — пенсионеров и селян, — цитирует гендиректора ВЦИОМа Валерия Фёдорова РИА "Новости".

По его словам, те, кто выступает за сокращение рабочего дня, планируют более продуктивно использовать имеющееся у них время и сбалансировать ситуацию в других сферах жизни.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает того, что в будущем четырёхдневная рабочая неделя станет основой социально-трудового контракта.