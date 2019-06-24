Мэр Челябинска подал заявление об отставке по собственному желанию

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Фото © Администрация Челябинска

Глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городской думы, заявление градоначальника уже зарегистрировано.

Да, сегодня Елистратов подал в городскую думу заявление об увольнении по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Для рассмотрения его заявления будет проведено внеочередное заседание. Там же планируется и назначить нового исполняющего обязанности главы Челябинска.

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