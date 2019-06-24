В водопроводной воде на Сахалине обнаружили гепатит А

В связи с опасностью заражения в город завезли около 800 доз вакцины, привито около 400 детей дошкольного возраста.

Гепатит А обнаружили в водопроводной воде города Охи на Сахалине, население которого составляет более 20 тысяч человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной администрации, наличие вируса показали пробы воды.

С 25 июля водопровод будет сутки промываться водой с содержанием хлора. Вода после дезинфекции будет непригодна для питья даже после кипячения. Рекомендовано сделать запасы на сутки.

— Экспертами взято ещё несколько проб в разных местах города, результаты будут известны только завтра, — отмечают в администрации.

В связи с опасностью заражения в город завезли около 800 доз вакцины, привито около 400 детей дошкольного возраста. Известно о трёх пострадавших — с инфекцией госпитализирована семья из трёх человек, их состояние удовлетворительное.