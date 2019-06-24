МИД Японии: Зеленского нет в списке приглашённых на G20

В МИД Японии опровергли сообщения о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где пройдёт саммит "Большой двадцатки". Об этом в пресс-службе внешнедипломатического ведомства сообщили ТАСС.

— Президента Украины нет в листе приглашённых на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента в Японию, — сообщили в японском Министерстве иностранных дел.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о намерении Владимира Зеленского полететь на саммит G20 в Японию. По словам министра, лидер Незалежной планирует провести ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом пресс-секретарь лидера РФ уже отреагировал на эти слухи, отметив, что в планах главы государства нет встречи с Зеленским.