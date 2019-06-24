В Казахстане целый город эвакуируют из-за взрыва в воинской части

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Видео © Facebook / Бахытжан Копбаев

Казахстанский город Арысь, где в воинской части произошли взрыв и пожар, будет полностью эвакуирован. В Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

— Была объявлена ЧС по области, мобилизованы все районы, все ближайшие населённые пункты, по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом, — рассказал глава области Умирзак Шукеев.

Напомним, на территории воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв, после чего начался пожар. Возгорание спровоцировало разрыв нескольких снарядов. Пострадавших и погибших нет. Очевидцы сняли на видео момент взрыва.

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