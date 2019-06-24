На AliExpress появились российские продавцы

В первое время требования к российским поставщикам будут минимальны: никаких ограничений по обороту, сервису и доставке.

На глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress, которая предоставляла возможность покупать товары производителей из КНР, впервые появятся товары российских продавцов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя онлайн-платформы Антона Пантелеева.

По его словам, теперь свои товары на AliExpress смогут предлагать малые и средние российские предприятия, а также индивидуальные предприниматели. В первое время они смогут реализовывать свою продукцию только на отечественном рынке, в дальнейшем ожидается расширение географии.

При этом требования к российским продавцам будут минимальны, ограничения по обороту, сервису и доставке будут отсутствовать. Поставщики будут сами решать, в каких регионах продавать товары. Что касается доставки, то предприятия смогут выбрать, организовывать транспортировку продукции своими силами или пользоваться услугами сервисов AliExpress.

— Это особенно полезно небольшому бизнесу в регионах — для них охват всей России на начальном этапе слишком затратен, но хорошие продажи помогут масштабируемости в будущем, — отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

Ранее Лайф писал, что Alibaba Group, "МегаФон", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) анонсировали совместный проект — "AliExpress Россия".