Лавров: Запад закрывает глаза на бесчинства националистов и русофобию в Грузии

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Запад закрывает глаза на национализм и русофобию в Грузии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом он сказал на встрече с главами российских региональных некоммерческих организаций.

Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, — считает Лавров.

Как уже сообщал Лайф, 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании на форуме российских депутатов. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель — обеспечение безопасности россиян.

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