В Кремле рассказали, когда Россия может разрешить пассажирские перелёты в Грузию

В России могут пересмотреть решение о пассажирских перелётах в Грузию после того, как нормализуется ситуация в республике. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Речь о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только будет зафиксировано, тогда это станет поводом для пересмотра данного решения, — пояснил Песков.

Он добавил, что это вынужденные ограничения, так как существует опасность для россиян.

Как уже сообщал Лайф, президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию начиная с 8 июля.