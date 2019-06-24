В кухонных губках обнаружили армию полезных вирусов, пожирающих бактерии

Изучив микрофлору обычных брусков из поролона, которыми каждый из нас моет посуду, учёные открыли ещё одну потенциальную замену антибиотикам.

Молекулярные биологи из Технологического института Нью-Йорка (США) изучили кухонные губки под микроскопом и обнаружили внутри неожиданных обитателей, пишет Science Daily. Если раньше считалось, что в этой среде успешно размножаются только болезнетворные микробы, то теперь можно с уверенностью сказать, что кухонные губки являются источником распространения вирусов-бактериофагов, то есть полезных микроорганизмов.

Более того, некоторые штаммы оказались в силах уничтожать так называемые супербактерии. Так в научном мире называют микробы, которые в результате эволюции приобрели стойкость к действию антибиотиков. В частности, "кухонные" вирусы оказались способны убить сальмонеллу, возбудителей пневмонии и даже чумную палочку.

Таким образом, изучив микрофлору обычных губок, которыми каждый из нас моет посуду, учёные открыли ещё одну потенциальную замену антибиотикам.

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