В суд подали иск о запрете сервиса BlaBlaCar в России

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск о прекращении работы международного онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar на территории России. По мнению истца — астраханской транспортной компании "Транс лайн", сервис способствует нелегальным перевозкам. Об этом сообщает "Коммерсант".
По мнению представителей "Транс лайн", BlaBlaCar допускает к работе нелегальных перевозчиков и наносит финансовый ущерб профессиональным компаниям. Однако фирма российских автобусных перевозок вряд ли "сможет представить обоснованную оценку ущерба", поскольку они фактически выступают против конкурирующей организации, передаёт издание, ссылаясь на мнения независимых адвокатов. Таким образом, вопрос об ущербе будет рассматриваться только в том случае, если "Транс лайн" докажет, что BlaBlaCar действует незаконно.
Предварительные слушания по данному делу назначены на 1 августа.
Компания BlaBlaCar не в первый раз оказывается под угрозой закрытия: в декабре 2017 года Тимашевский районный суд принял решение запретить сервис, позднее Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции. Осенью 2018 года общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" также подавала в Таганский суд иск с целью запретить BlaBlaCar. Однако суд установил, что с иском надо обращаться в арбитраж.
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