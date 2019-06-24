Учёные выяснили, по каким следам комары находят своих "жертв"

Комары находят свою "жертву" благодаря высокой концентрации углекислого газа. При этом цель они могут заметить на расстоянии до 50 метров. Об этом сообщает портал Live Science.

Учёные из Вагенингенского университета в Нидерландах выяснили, что комар "оценивает" тонкий химический след, который оставляют тела людей. Среди факторов — температура тела "жертвы", испарения и микробы на коже, а всего это более 300 различных компонентов.

Этот химический след зависит и от окружающей среды, и от генетической структуры. Так, например, исследователи выяснили, что человек с большим разнообразием микробов на коже был менее "популярен" у насекомых.

Ранее Лайф рассказывал, каких людей комары чаще выбирают себе в "жертву".