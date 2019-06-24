Один человек погиб при взрыве в воинской части на юге Казахстана

Чтобы лично ознакомиться с ситуацией, в регион вылетел президент Касым-Жомарт Токаев.

Один человек погиб при взрыве в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана. Об этом сообщил аким (губернатор) Туркестанской области Умирзак Шукеев.

По словам Шукеева, в автомобиль погибшего попал снаряд. Также в больницах находится более 30 пострадавших в результате взрывов.

Чтобы лично ознакомиться с ситуацией, в регион вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в Казахстане прогремел утром 24 июня. Момент взрыва попал на видео. Власти приняли решение об эвакуации всех людей из близлежащего города Арысь.