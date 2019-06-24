В Иркутской области грудного ребёнка подбросили в подъезд жилого дома

В городе Тайшете Иркутской области правоохранители разыскивают родителей новорождённой девочки, оставленной в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Как уточняется, ребёнка нашли соседи, услышав детский крик. Рядом с младенцем на полу были обнаружены вещи. Девочку доставили в больницу, её состояние оценивается как удовлетворительное.
По словам врачей, малышке около трёх-четырёх месяцев.
Полицейские разыскивают родителей девочки. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.
Ранее Лайф сообщал, что жительница Екатеринбурга подбросила младенца в детскую поликлинику.
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