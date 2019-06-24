В Иркутской области грудного ребёнка подбросили в подъезд жилого дома

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Девочку нашли соседи, услышав детский плач. Она лежала на полу, рядом стоял пакет с вещами.

В городе Тайшете Иркутской области правоохранители разыскивают родителей новорождённой девочки, оставленной в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как уточняется, ребёнка нашли соседи, услышав детский крик. Рядом с младенцем на полу были обнаружены вещи. Девочку доставили в больницу, её состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам врачей, малышке около трёх-четырёх месяцев.

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/police38?w=wall-34336588_53232" target="_blank">police38</a></p>

Полицейские разыскивают родителей девочки. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.

Ранее Лайф сообщал, что жительница Екатеринбурга подбросила младенца в детскую поликлинику.

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