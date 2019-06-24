Глава МИД Турции: Мы приобрели С-400, несмотря на угрозы США

Дипломат отметил, что ни одна страна в мире "не имеет права диктовать Турции какие-либо указания".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал журналистов, что Анкара приобрела российские зенитные ракетные системы С-400, несмотря на давление со стороны Запада. Заявление прозвучало в эфире телеканала NTV. Дипломат отметил, что ни одна страна в мире "не имеет права диктовать Турции какие-либо указания".

— Мы приобрели С-400, несмотря на заявления США и вне зависимости от того, какие решения будут приняты по санкциям, — приводит цитату Чавушоглу ТАСС.

По словам министра, вопрос поставок уже приобретенных ЗРК сейчас обсуждается. Эрдоган ранее анонсировал, что Турция получит свои С-400 в первой половине июля.

Как уже сообщал Лайф, 13 июня министр обороны США Патрик Шэнахэн предупредил турецкие власти о решении Вашингтона приостановить участие Турции в программе по обучению турецких лётчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за приобретения С-400. Турция пригрозила США ответными шагами в случае санкций из-за контракта с Россией.