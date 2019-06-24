Названы самые популярные ЕГЭ у школьников в 2019 году

Кстати, лидер рейтинга не менялся целых 10 лет. Год от года выпускники массово сдают этот предмет, чтобы поступить в гуманитарные вузы.

Самыми популярными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ-2019 стали обществознание, физика и биология. Такую статистику озвучила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова. Причём обществознание лидирует уже 10 лет подряд. А востребованность дисциплины объясняется просто: этот экзамен считается обязательным для поступления на большинство гуманитарных специальностей в российских вузах.

— Обществознание 315,2 тысячи [выпускников] сдавали, то есть практически приблизились к половине, физику — 139,5 тысячи человек, биологию — 124 тысячи... Вот это абсолютные лидеры по 2019 году, — проинформировала вице-премьер.

Любопытно, что в плане результативности рейтинг возглавили совсем другие предметы. То есть школьники реже набирали высокие результаты в популярных дисциплинах по выбору.

— Наилучшие результаты мы отмечаем по профильной математике. Нам кажется, что разделение на базовый и профильный уровни благотворно сказалось на результатах сдачи. Также высокие результаты зафиксировали по истории и английскому языку. Эти три предмета — лидеры, давшие нам самый высокий средний балл, — добавила Голикова.

К слову, число выпускников, получивших в этом году 100 баллов на ЕГЭ, составило 6729 человек. Это на 557 человек больше, чем в прошлом. Два человека показали абсолютный результат на четырёх экзаменах, то есть получили в общей сложности 400 баллов. Это были выпускники из Тульской и Свердловской областей.