Украинский телеканал "1+1" возвращает на экраны "Сватов"

Украинский телеканал "1+1" анонсировал показ сериала "Сваты", произведённого студией "Квартал 95", основателем которой является президент страны Владимир Зеленский. Анонс появился на сайте телеканала.

— Они не виделись с вами два года и не на шутку соскучились, поэтому решили вернуться и устроить праздник — сериал "Сваты". Смотри скоро на "1+1", — говорится в сообщении канала.

Примечательно, что одну из главных ролей в сериале исполняет российский актёр Фёдор Добронравов, которому в 2017 году запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма.

Напомним, в марте 2019 года киевский суд признал запрет незаконным и отменил его, также разрешив возобновить трансляцию сериала, после чего в июне появилась информация о повторном запрете "Сватов" для показа на территории Украины.