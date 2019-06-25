NASA: На борту "Союза МС-11" произошла нештатная ситуация с двигателем

Во время спуска на Землю на борту пилотируемого корабля "Союз МС-11" произошла нештатная ситуация с двигательной установкой. Об этом сообщили в NASA.

Впрочем, неполадка никак не помешала спуску корабля на Землю. По словам комментатора трансляции на сайте агентства, во время схода корабля с орбиты произошёл отказ основного коллектора двигателя. Однако автоматика сразу же перешла на реверсный коллектор.

Напомним, россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн вернулись на Землю после семи месяцев работы на МКС.