Тушение пожара в воинской части в Казахстане приостановлено из-за взрывов

В казахстанском городе Арысь тушение пожара на складах с боеприпасами прервано в связи с продолжающимися взрывами. Об этом сообщает министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на заседании правительства.

— В связи с тем, что имеются до сих пор факты взрывов на складах, пока работа по тушению склада приостановлена, но сегодня в течение дня с министерством обороны мы начнём эту работу, — поясняет он.

Министр добавил, что в городе работают 23 пожарных расчёта, локализовавших возгорания в 19 жилых домах и девяти хозяйственных строениях.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в казахстанском Арысе произошёл утром 24 июня. В связи с трагедией власти приняли решение об эвакуации всего населения города. Число погибших при взрывах увеличилось до двух человек.