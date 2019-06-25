Болтон: Трамп ждёт встречи с Путиным в Осаке

Американский лидер Дональд Трамп ждёт встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке. Об этом сообщил советник главы Белого дома Джон Болтон.

— Трамп ждёт возможности встретиться с президентом Путиным в Осаке в ближайшие дни, — заявил Болтон на переговорах в Иерусалиме с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

По словам Болтона, его сегодняшняя встреча с Патрушевым в Иерусалиме — этап подготовки к саммиту "Большой двадцатки".

Меж тем сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что встреча Путина и Трампа на саммите "Большой двадцатки", скорее всего, состоится.