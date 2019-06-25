Эксперты рассказали, как делать безопасные дистанционные покупки

Они напомнили, что в течение семи дней покупатели могут немотивированно вернуть товар.

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по безопасному приобретению товаров дистанционно. Они напомнили, что продавцы, осуществляющие продажу через каталоги, буклеты или Интернет, обязаны информировать потребителей о товаре в полной и доступной форме.

— Покупатель имеет право знать об основных свойствах товара и адресе продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименовании продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора, — сказано в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

Также специалисты Роспотребнадзора напомнили, что по закону "О защите прав потребителей" покупатели могут вернуть товар продавцу в так называемый семидневный "период охлаждения" без объяснения причин.

Как отмечается, для дистанционных сделок чётче определён момент заключения договора — он наступает при выдаче продавцом покупателю кассового или товарного чека.

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