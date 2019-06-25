Эксперты рассказали, как делать безопасные дистанционные покупки

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по безопасному приобретению товаров дистанционно. Они напомнили, что продавцы, осуществляющие продажу через каталоги, буклеты или Интернет, обязаны информировать потребителей о товаре в полной и доступной форме.
— Покупатель имеет право знать об основных свойствах товара и адресе продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименовании продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора, — сказано в сообщении, размещённом на сайте ведомства.
Также специалисты Роспотребнадзора напомнили, что по закону "О защите прав потребителей" покупатели могут вернуть товар продавцу в так называемый семидневный "период охлаждения" без объяснения причин.
Как отмечается, для дистанционных сделок чётче определён момент заключения договора — он наступает при выдаче продавцом покупателю кассового или товарного чека.
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