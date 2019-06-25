Россия подала заявку на участие в ПАСЕ

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Фото © AP Photo / Christian Lutz

Российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие, — сказал председатель нижней палаты парламента.

Он добавил, что приглашение ПАСЕ даёт право российским парламентариям "прийти в зал и начать работу". Однако Володин не исключает, что "деструктивные силы" попытаются уменьшить права России.

Как уже сообщал Лайф, ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, согласно которой Россия приглашается на июньскую сессию.

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