Россиянка перевела 1,6 млн рублей "жениху-бельгийцу", обещавшему ей чемодан евро

Спустя некоторое время знакомая женщины, не дождавшись посылки с миллионами, обратилась в полицию.

Жительница Иркутской области перевела 1,6 миллиона рублей мошеннику, с которым познакомилась в Сети. Неизвестный представился гражданином Бельгии, обещал жениться и написал, что направил 55-летней возлюбленной чемодан с несколькими миллионами евро.

Мошенник сообщил, что на границе что-то пошло не так, и попросил женщину перевести "налог" на ввозимые в Россию денежные средства.

— Женщина взяла деньги в долг, получила кредиты в банке и перевела один миллион шестьсот тысяч рублей на указанный интернет-другом иностранный счёт, — рассказали в межмуниципальном отделе МВД России "Усольский".

Спустя некоторое время знакомая женщины, не дождавшись прибытия чемодана с миллионами, обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Правоохранители в очередной раз напомнили россиянам о необходимости соблюдения простых мер предосторожности при знакомствах в Сети во избежание финансовых потерь.

Ранее Лайф рассказывал, как жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам два миллиона рублей за "выигрыш умершего мужа".