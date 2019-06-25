В Тольятти жестоко убили чемпиона по дзюдо

Возбуждено уголовное дело об убийстве, правоохранители разыскивают подозреваемого в совершении преступления.

В Тольятти убили 27-летнего дзюдоиста Евгения Кушнира. О гибели молодого человека сообщила федерация дзюдо города в посте в социальной сети "ВКонтакте".

— Трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким, — сказано в посте.

Как уточнили в СУ СК РФ по Самарской области, тело молодого человека с колото-резаными ранениями спины и головы было найдено в беседке во внутреннем дворе кафе "Левша".

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления разыскивается Гахирманов Эльшан Эльман Оглы 1988 года рождения. По данным областного ГУ МВД РФ , мужчина может находиться в Автозаводском районе Тольятти.

По предварительным данным, подозреваемый нанёс спортсмену ранения из-за личных неприязненных отношений. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф сообщал об убийстве российского боксёра в Белгороде.