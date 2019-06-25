В Тольятти жестоко убили чемпиона по дзюдо

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Евгений Кушнир. Фото © VK / Федерация дзюдо г.о. Тольятти

Возбуждено уголовное дело об убийстве, правоохранители разыскивают подозреваемого в совершении преступления.

В Тольятти убили 27-летнего дзюдоиста Евгения Кушнира. О гибели молодого человека сообщила федерация дзюдо города в посте в социальной сети "ВКонтакте".

Трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким, — сказано в посте.

Как уточнили в СУ СК РФ по Самарской области, тело молодого человека с колото-резаными ранениями спины и головы было найдено в беседке во внутреннем дворе кафе "Левша".

<p>Фото © <a href="http://samara.sledcom.ru/news/item/1367500/" target="_blank">СУ СК РФ по Самарской области</a></p>

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления разыскивается Гахирманов Эльшан Эльман Оглы 1988 года рождения. По данным областного ГУ МВД РФ, мужчина может находиться в Автозаводском районе Тольятти.

<p>Подозреваемый в убийстве Гахирманов Эльшан Эльман Оглы. Фото © <a href="https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17361662" target="_blank">ГУ МВД России по Самарской области</a></p>

По предварительным данным, подозреваемый нанёс спортсмену ранения из-за личных неприязненных отношений. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф сообщал об убийстве российского боксёра в Белгороде.

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