НАТО пригрозило России ответными мерами за "невыполнение" ДРСМД

При этом представители альянса якобы не намерены развертывать наземные ядерные ракеты в Европе, поскольку "не хотят новой гонки вооружений".

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пригрозил принять ответные меры, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение пяти ближайших недель. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе во вторник.

— Россия должна до 2 августа контролируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор, — пригрозил представитель альянса.

По словам Столтенберга, ответ будет "оборонительным и скоординированным", однако при этом союзники НАТО не будут зеркально отражать то, что делает Россия.

— Мы не намерены развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе, потому что мы не хотим новой гонки вооружений, —уточнил генсек.

Напомним, что в начале февраля Трамп объявил, что США приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Вашингтон обвиняет Россию в нарушении соглашения, подписанного Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, ссылаясь на запуски ракет определённого типа. Москва эти обвинения отрицает.

Несколько дней назад в ответ на действия американских властей Госдума РФ приняла закон о приостановлении действия ДРСМД.