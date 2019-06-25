Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы

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Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Незалежная отзывает своего постпреда при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Это связано с решением ПАСЕ вернуть российскую делегацию в организацию.

Совет Европы потерял наше доверие, восстановить его будет чрезвычайно сложно. С лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причём так себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций, — написал Климкин в Facebook.

Ранее Лайф сообщал, что украинская делегация отказалась принимать участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и покинула зал. Это произошло после того, как была принята резолюция, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.

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