Курс грузинского лари рухнул до исторического минимума на фоне протестов

На фоне массовых антироссийских протестов в Грузии курс национальной валюты лари рухнул до исторического минимума. Такие данные приводит Нацбанк страны.

25 июня курс лари составил 2,82 за $1. Это минимальное значение за всю историю грузинской валюты. При этом что стало причиной обрушения, не уточняется.

Напомним, 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков.