Эксперт назвал кадровую политику Беглова примером конструктивного диалога

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский прокомментировал решение Александра Беглова пригласить на должность главы одного из комитетов Смольного своего потенциального соперника на грядущих губернаторских выборах. Речь идёт о кандидате от ЛДПР Олеге Капитанове, который уже принял предложение врио губернатора.
Таким образом, представитель ЛДПР получил возможность реализовать свой опыт и амбиции при минимальных шансах на победу.
— Вот есть сейчас несомненный лидер гонки — это Беглов. По социологии и по уже проделанной работе его можно позиционировать как политического тяжеловеса и реального претендента на победу, — объясняет Потуремский. — А ещё есть потенциальный кандидат от ЛДПР, который понимает, что, скорее всего, не побеждает.
Эксперт напомнил, что Капитанов возглавит Комитет по межнациональным отношениям и миграционной политике, а это очень тонкая и чувствительная тема. И если у представителя ЛДПР есть конструктивные предложения и желание с этим работать — это замечательно, говорит Потуремский, с точки зрения избирателей и жителей города, выигрывают все.
— Сторонники депутата получают площадку, на которой их политические цели могут быть реализованы, а Беглов получает содержательно проработанную программу по миграционному направлению. На мой взгляд, это пример достаточно конструктивного политического диалога, — заключил политолог.
Ранее сообщалось, что Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе реализации программы социально-экономического развития Петербурга.
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