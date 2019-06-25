Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Белый дом намерен разговаривать с иранским руководством только на языке "силы и мощи".

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "мощным ответом" вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против "чего-либо американского". Об этом политик написал в своём твиттере.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2019 г.

— Любая атака Ирана по чему-либо американскому будет встречена огромной, подавляющей силой. В некоторых аспектах она будет означать уничтожение, — предупредил он.

По словам Трампа, иранское руководство не знает слов "согласие" и "сострадание ", а понимает только "силу и мощь". В конце своего пламенного "твита" он припомнил недобрым словом своего предшественника и бывшего госсекретаря, заключивших в 2015 году ядерную сделку c Ираном.

— Больше никакого Джона Керри и Обамы! — заключил Дональд Трамп.

Ранее иранский МИД обвинил Белый дом в разрушении всех международных механизмов, направленных на поддержание мира. А на днях Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал указ о введении новых жёстких санкций в отношении Ирана.

Новый виток эскалации между двумя странами спровоцировал эпизод с беспилотником: в Тегеране утверждают, что сбили американский дрон на своей территории, а по версии США, это произошло в международном воздушном пространстве.