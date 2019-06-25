Трамп пригрозил Ирану уничтожением

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Фото © AP Photo / Susan Walsh

Белый дом намерен разговаривать с иранским руководством только на языке "силы и мощи".

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "мощным ответом" вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против "чего-либо американского". Об этом политик написал в своём твиттере.

— Любая атака Ирана по чему-либо американскому будет встречена огромной, подавляющей силой. В некоторых аспектах она будет означать уничтожение, — предупредил он.

По словам Трампа, иранское руководство не знает слов "согласие" и "сострадание ", а понимает только "силу и мощь". В конце своего пламенного "твита" он припомнил недобрым словом своего предшественника и бывшего госсекретаря, заключивших в 2015 году ядерную сделку c Ираном.

— Больше никакого Джона Керри и Обамы! — заключил Дональд Трамп.

Ранее иранский МИД обвинил Белый дом в разрушении всех международных механизмов, направленных на поддержание мира. А на днях Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал указ о введении новых жёстких санкций в отношении Ирана.

Новый виток эскалации между двумя странами спровоцировал эпизод с беспилотником: в Тегеране утверждают, что сбили американский дрон на своей территории, а по версии США, это произошло в международном воздушном пространстве.

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