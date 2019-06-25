Трамп забрал пресс-секретаря у жены

Новым пресс-секретарём Белого дома станет Стефани Гришэм, нынешний представитель Меланьи Трамп. Об этом первая леди США сообщила во вторник, 25 июня, в своём аккаунте в Twitter.

Гришэм заменит на посту Сару Сандерс, которая была представителем Белого дома и директором по связям с общественностью с 2017 года.

— Я не могу представить себе лучшего человека, который будет трудиться для администрации США и нашей страны, — написала первая леди США в своём аккаунте в Twitter.

Сара Сандерс ранее заявила, что собирается покинуть администрацию Трампа. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что пресс-секретарь Белого дома после трёх лет работы всё-таки покинет свой пост.

Несмотря на то что пресса не раз критиковала работу Сандерс в данной должности за выпады в сторону СМИ, распространение недостоверной информации и практически полное исчезновение ежедневных брифингов, американский лидер заявил, что поддержит кандидатуру Сандерс на пост губернатора штата Арканзас.