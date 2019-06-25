Полиция назвала вещество, которое использовал предполагаемый отравитель в Москве

Следствие также приняло решение переквалифицировать дело со статьи "Кража" на "Разбой".

Предполагаемый серийный отравитель газировкой в центре Москвы подсыпал в состав напитка феназепам и клозапин, а также трамадол. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В ходе предварительного расследования уголовных дел, возбуждённых по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ, по обстоятельствам краж имущества на Хохловской площади, проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства — феназепам и клозапин, а также трамадол, — говорится в сообщении.

Также следствие переквалифицировало уголовное дело со статьи "Кража" на статью "Разбой", так как от его действий могло пострадать более десяти человек. Предполагаемый ущерб превысил 140 тысяч рублей.

Напомним, по версии следствия, 22-летний молодой человек угощал своих жертв газировкой, после употребления которой они теряли сознание, а злоумышленник их грабил в этот момент.

Ранее МВД опубликовало видео допроса предполагаемого серийного отравителя. Свою причастность к преступлениям мужчина не признал.