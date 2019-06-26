Трамп признался, что его беспокоят условия содержания мигрантов

Заявление американского лидера прозвучало на фоне новости о том, что в штате Техас более 250 детей мигрантов содержались в условиях антисанитарии, без возможности сменить одежду или принять душ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьёз обеспокоен условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения. Об этом сообщает телеканал CBS News.

— Я крайне обеспокоен, — признался он.

При этом глава Белого дома отметил, что при его предшественнике — Бараке Обаме — ситуация была намного хуже.

Также сообщается, что исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США Джон Сандерс подал в отставку на фоне скандала из-за жестокого обращения с детьми мигрантов во временных центрах. По предварительным данным, он покинет пост 5 июля.

Осуждение общественности вызвала новость о том, что в лагере временного содержания мигрантов в городе Клинт в штате Техас более 250 детей содержались в условиях антисанитарии, без возможности сменить одежду или принять душ.

Ранее сообщалось, что Трамп принял решение отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов с территории государства на две недели.