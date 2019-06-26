Роберт Мюллер выступит в Конгрессе 17 июля

Спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен выступить в Конгрессе 17 июля. Об этом говорится в официальном заявлении комитетов палаты представителей по судебным делам и по разведке.

— Мюллер дал согласие выступить на открытом заседании юридического комитета и комитета по разведке палаты представителей в среду, 17 июля 2019 года, — подчёркивается в документе.

При этом конгрессмены отметили, что сам Мюллер не добровольно согласился выступить в Конгрессе, а лишь после получения специальной повестки.

Как уже сообщал Лайф, в апреле этого года американский Минюст опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера по "российскому вмешательству". Расследование велось больше двух лет. При этом данный документ лидер США Дональд Трамп расценивал как сфабрикованный демократами.