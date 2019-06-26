Активисты у суда требуют тюрьмы для сестёр Хачатурян

Следствие просит сохранить в отношении сестёр действующую сейчас меру, наиболее мягкую из имеющихся. Это запрет определённых действий.

Около Басманного суда Москвы, где сегодня идёт рассмотрение ходатайства следствия о продлении меры пресечения сёстрам Хачатурян, собрались активисты, требующие тюрьмы для девушек.

Ещё с сентября 2018 года сёстрам запрещено выходить из квартиры, использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме адвокатов. Перед этим они провели в СИЗО два месяца.

Напомним, летом прошлого года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария —расправились с родным отцом, по их словам, из-за его постоянных издевательств, насилия. Они заявляли, что он их унижал, подзывал колокольчиком.

Меньше двух недель назад им предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору. Перед этим адвокаты сестёр просили переквалификации дела в самооборону.

Узнав о ситуации, вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян попросил у суда снисхождения для сестёр Хачатурян и назвал их жертвами бытового насилия.

В прошлом месяце племянник убитого Михаила Хачатуряна Арсен обратился в Следственный комитет с просьбой предоставить ему госзащиту. Ему стали поступать угрозы после того, как он опубликовал переписку одной из сестёр Хачатурян, в которой девушка ещё за месяц до совершения убийства сообщала, что "скоро всё изменится".