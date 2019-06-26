В ДНР предотвратили покушение диверсантов СБУ на глав силовых ведомств

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Сотрудник СБУ. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

В Донецке задержана группа украинских диверсантов, планировавших убийство руководства силовых ведомств Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства, — сказано в сообщении республиканского силового ведомства.

Как сообщал Лайф, ранее власти ДНР назвали имена причастных к убийству первого лидера народной республики Александр Захарченко. По версии следствия, это в том числе помощник начальника 5-го Управления Департамента контрразведки СБУ. Как подчеркнули представители спецслужб ДНР, он также причастен к убийству командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, более известного по позывному Моторола.

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