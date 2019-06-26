Правительство РФ продлило продэмбарго до конца следующего года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении продовольственного эмбарго. Оно будет действовать до 31 декабря следующего года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года. Оно было введено в отношении продуктов из ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады, а позже ещё и с Украины. Это стало ответной мерой Москвы на введённые против нашей страны санкции.
Как уже сообщал Лайф ранее, 24 июня президент России Владимир Путин продлил действие продэмбарго до 31 декабря 2020 года.
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