Правительство РФ продлило продэмбарго до конца следующего года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении продовольственного эмбарго. Оно будет действовать до 31 декабря следующего года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года. Оно было введено в отношении продуктов из ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады, а позже ещё и с Украины. Это стало ответной мерой Москвы на введённые против нашей страны санкции.

Как уже сообщал Лайф ранее, 24 июня президент России Владимир Путин продлил действие продэмбарго до 31 декабря 2020 года.