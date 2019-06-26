После обвинений в инсценировке отравления Бари Алибасов обнародовал диагноз

В документах говорится о химическом ожоге слизистой ротоглотки, пищевода третьей-четвёртой степени и желудка второй степени.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов предоставил доказательства того, что он лежал в НИИ им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Поводом для этого стали сообщения СМИ о том, что его госпитализация могла быть инсценировкой.

Помимо копии медкарты с выпиской из НИИ им. Н.В. Склифосовского Алибасов предоставил результаты анализов в клинике.

— Кроме того, 25 июня в лаборатории "Инвитро" мы получили заключение, в котором говорится, что в моче у Алибасова были найдены психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен, — передаёт слова Алибасова его PR-директор Вадим Горжанкин.

В обнародованном медицинском заключении говорится о химическом ожоге слизистой ротоглотки, пищевода третьей-четвёртой степени и желудка второй степени.

Ранее врач-гастроэнтеролог заявил, что история с отравлением Алибасова жидкостью для труб "Крот" похожа на инсценировку. Потому что при ожогах пищевода четвёртой степени происходит полное разрушение пищевода и его удаляют. Продюсер же хвастался ящиками детского питания, которое он сейчас ест.

Лайф рассказывал, что Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот".