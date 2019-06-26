После обвинений в инсценировке отравления Бари Алибасов обнародовал диагноз

Музыкальный продюсер Бари Алибасов предоставил доказательства того, что он лежал в НИИ им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Поводом для этого стали сообщения СМИ о том, что его госпитализация могла быть инсценировкой.
Помимо копии медкарты с выпиской из НИИ им. Н.В. Склифосовского Алибасов предоставил результаты анализов в клинике.
— Кроме того, 25 июня в лаборатории "Инвитро" мы получили заключение, в котором говорится, что в моче у Алибасова были найдены психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен, — передаёт слова Алибасова его PR-директор Вадим Горжанкин.
В обнародованном медицинском заключении говорится о химическом ожоге слизистой ротоглотки, пищевода третьей-четвёртой степени и желудка второй степени.
Ранее врач-гастроэнтеролог заявил, что история с отравлением Алибасова жидкостью для труб "Крот" похожа на инсценировку. Потому что при ожогах пищевода четвёртой степени происходит полное разрушение пищевода и его удаляют. Продюсер же хвастался ящиками детского питания, которое он сейчас ест.
Лайф рассказывал, что Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram