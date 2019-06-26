В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа на G20

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Фото © EPA / ANATOLY MALTSEV

Президент РФ Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке 28 июня в 14:00 (08:00 мск). На переговоры глав государств отведено около часа, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Встреча пройдёт в расширенном составе.

Путин и Трамп обсудят двустороннее состояние дел, вопросы стратегической стабильности, многочисленные региональные конфликты: Сирию, Афганистан, Украину, Венесуэлу, иранскую проблему, — заявил Ушаков.

Напомним, первая личная встреча лидеров состоялась 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. Что касается встречи в Осаке, то Трамп говорил, что ждёт беседы с российским лидером.

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