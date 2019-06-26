Электронный полис ОМС начнёт действовать в России с 2021 года

При этом у россиян сохранится возможность оформления обычных бумажных страховых полисов.

Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в цифровом виде начнёт действовать в России с 2021 года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на председателя Фонда ОМС Наталью Стадченко.

Она отметила, что многие россияне уже привыкли к оформлению документов в электронном виде. Так, к примеру, граждане могут не выходя из дома оформить полис ОСАГО или полис страхования здоровья в заграничных поездках. При этом Стадченко подчеркнула, что другие важные документы также постепенно приобретают цифровой формат.

— Цифровой полис ОМС не имеет физического носителя и может быть сохранён на смартфон в виде электронного образца документа, — сказала она.

Кроме того, Стадченко отметила, что все граждане, кто захочет иметь полис ОМС именно в бумажном виде, такую возможность сохранят.

Переход к цифровому полису будет проходить в несколько этапов. Первый из них — подача заявления на выпуск электронного полиса ОМС через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Следующий шаг — временное свидетельство в электронной форме, то есть "копия" ОМС, она будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг.

— Позже временные полисы уже не понадобятся — человеку будет оформляться сразу постоянный электронный полис, — пояснила Стадченко.

Ранее Лайф писал, что в конце мая текущего года в силу вступил приказ Минздрава, который меняет правила обслуживания по полису обязательного медицинского страхования.