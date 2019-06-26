Трамп заявил, что война США с Ираном была бы короткой

Американский лидер считает, что он был "милым" по отношению к этой стране. Даже отказался её бомбить.

Президент США Дональд Трамп полагает, что конфликт между США и Ираном не приведёт к военным действиям, отметив, что если "начнётся война, то она будет короткой".

— Я надеюсь, что у нас войны не будет. Но у нас сильные позиции. И если что-то произойдёт, то у нас сильные позиции. И эта война будет короткой, — ответил Трамп в интервью телеканалу Fox New на вопрос о том, может ли начаться война США с Ираном.

При этом президент США подчеркнул, что сама идея о ведении войны с Ираном ему не нравится, поскольку в результате конфликта пострадают мирные люди. Также он добавил, что не собирается отправлять американских солдат в Иран в случае войны.

— Я не говорю о том, что там будут военные. Я не говорю, что мы туда отправим наших солдат. Я говорю, что если что-то и произойдёт, то это закончится быстро, — отметил Трамп.

В заключение американский лидер рассказал о сложностях ведения внешней политики с Ираном. По его словам, он был с Тегераном "милым", не предпринял никаких действий, когда потенциальный противник сбил американский беспилотник. Трамп же решил "не убивать иранцев".

Ранее в МИД РФ заявили, что США придерживаются безответственной политики в отношении Ирана, оказывая ожесточённое и "лишённое тормозов" давление на республику.