В МИД РФ назвали безответственной политику США в отношении Ирана

В ведомстве выразили сожаление о том, что Вашингтон придерживается такой внешнеполитической линии.

В Москве сожалеют, что США придерживаются безответственной политики в отношении Ирана, оказывая ожесточённое и "лишённое тормозов" давление на республику. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он отметил, что подобный "курс на слом договорённостей", а также давление на Тегеран и иранский народ с американской стороны приводит к возникновению серии очагов потенциальных проблем.

— С сожалением констатируем, что крупнейшая в мире с точки зрения своего военного потенциала и экономических возможностей страна проводит настолько безответственный курс. Это реальность, с которой приходится иметь дело, — приводит слова Рябкова РИА "Новости".

Напомним, что в последнее время отношения между США и Ираном значительно ухудшились. Иран сбил американский беспилотник в Оманском заливе, заявив, что тот нарушил воздушную границу страны. Тегеран обвинил Белый дом в разрушении всех установленных международных механизмов, направленных на поддержание мира и безопасности. В ответ Дональд Трамп подписал указ о жёстких санкциях.

Кроме того, накануне американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану "мощным ответом" вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против "чего-либо американского".